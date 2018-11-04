Президентские гранты помогут приморским детям

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-04T07:26:43+03:00

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Бесплатную комнату дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями на средства президентского гранта откроет находкинское отделение Всероссийского общества инвалидов. Занятия с детьми будут проводиться по специальной программе, включающей пение, нетрадиционные способы рисования, пальчиковый театр и другие. Вместе с клубом собаководов «Золотой ретривер» запланированы сеансы канистерапии. В рамках проекта дистанционное обучение по специальности «тьютор» пройдут три мамы, имеющие детей с инвалидностью, родители «особенных детей» смогут получить бесплатную психологическую и юридическую помощь. Размер гранта – более 700 тысяч рублей.

Спортивный клуб «Кимура» приступит к реализации проекта, направленного на физическое развитие и социализацию детей-сирот и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. У тренеров клуба уже есть опыт работы с ребятами из интерната, среди которых трое стали чемпионами, пятеро – призёрами городского округа по дзюдо. Как отметила руководитель общественной организации Светлана Ким, занятия спортом – это эффективная профилактики безнадзорности и вредных привычек подростков, воспитание в детях-сиротах самостоятельности и ответственности, привлечение их к здоровому образу жизни. Бесплатные спортивные занятия с детьми будут организованы на базе реабилитационного центра «Альбатрос» и Коррекционной школы-интерната. Грант на сумму около 500 тысяч рублей позволит повысить качество тренировок, приобрести необходимое спортивное оборудование и инвентарь, экипировку, обеспечить комфортные условия для занятий спортом.

Благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «Забота» использует президентский грант на сумму более 2 миллионов рублей для организации благотворительной столовой. Проект позволит обеспечить комплексным горячим питанием граждан, находящихся в трудной ситуации. Фонд уже имеет приют для бездомных, проводит еженедельные благотворительные акции по сбору продуктов в помощь многодетным и малообеспеченным семьям. В благотворительной столовой планируется пять дней в неделю кормить горячими обедами около 50 человек в день. Для 10 тяжелобольных будет организована доставка питания на дом. За весь период работы столовой социальную помощь получат 675 жителей города.

Как рассказали в отделе по связам с общественностью администрации Находкинского городского округа, в этом году общественные организации проявили высокую активность в проектной деятельности. Большую помощь в подготовке необходимой документации для участия в конкурсе Фонда президентских грантов общественники получили на семинарах, организованных администрацией города совместно с Фондом местного сообщества «Энергия участия» и АНО дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие».