Госавтоинспекторы Приморья научили детей безопасности

СЕГОДНЯ 07:34 2018-11-04T07:34:58+03:00

Дети и взрослые попробовали себя в роли сотрудника специальной службы

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госавтоинспекции Приморья приняли участие в акции «День безопасности».

В рамках тематического праздника, прошедшего на территории парка отдыха в Шкотовском районе, представители Госавтоинспекции, МЧС и Центра медицины катастроф рассказали о том, что нужно сделать для того, чтобы не стать участниками автоаварий.

Дети и взрослые попробовали себя в роли сотрудника специальной службы: прошли азы первой доврачебной помощи, повторили правила поведения вблизи проезжей части и в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия, познакомились с оборудованием, транспортом, узнали о требованиях, предъявляемых к тем, кто решил связать свою жизнь с помощью другим людям.

Организаторы акции уверены, что ее участники не только освежили знания правил дорожного движения, но и закрепили навыки безопасного поведения на проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции считают, что такие тематические мероприятия повышают уровень информированности граждан об особенностях работы сотрудников специальных служб, культуру участников дорожного движения и снижают для них риск оказаться в аварийноопасной ситуации.