Истребители отработали в Приморье уничтожение самолетов противника

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-04T10:23:23+03:00

Пилоты также отработали наступательные и оборонительные маневры, уход от средств поражения "противника"

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Экипажи истребителей СУ-30СМ авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе состоявшихся в Приморском крае сборов провели боевые пуски ракет.

"Так, летчики, используя управляемые авиационные ракеты класса "Воздух-воздух", успешно поразили около десяти специальных воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника", - сообщает пресс-служба ВВО.

Также были отработаны задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению группы самолетов условного противника.

Пилоты также отработали наступательные и оборонительные маневры, уход от средств поражения "противника".

После завершения сборов летный состав на боевых машинах совершил перелет на аэродром постоянного базирования.