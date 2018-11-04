Истребители отработали в Приморье уничтожение самолетов противника
Экипажи истребителей СУ-30СМ авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе состоявшихся в Приморском крае сборов провели боевые пуски ракет.
"Так, летчики, используя управляемые авиационные ракеты класса "Воздух-воздух", успешно поразили около десяти специальных воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника", - сообщает пресс-служба ВВО.
Также были отработаны задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению группы самолетов условного противника.
Пилоты также отработали наступательные и оборонительные маневры, уход от средств поражения "противника".
После завершения сборов летный состав на боевых машинах совершил перелет на аэродром постоянного базирования.