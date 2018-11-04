2018-11-04T10:23:23+03:00
Политика

Истребители отработали в Приморье уничтожение самолетов противника

Пилоты также отработали наступательные и оборонительные маневры, уход от средств поражения "противника"
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - Минобороныфото - Минобороны
Изменить размер текста:

Экипажи истребителей СУ-30СМ авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе состоявшихся в Приморском крае сборов провели боевые пуски ракет.

"Так, летчики, используя управляемые авиационные ракеты класса "Воздух-воздух", успешно поразили около десяти специальных воздушных мишеней, имитирующих летательные аппараты условного противника", - сообщает пресс-служба ВВО.

Также были отработаны задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и уничтожению группы самолетов условного противника.

Пилоты также отработали наступательные и оборонительные маневры, уход от средств поражения "противника".

После завершения сборов летный состав на боевых машинах совершил перелет на аэродром постоянного базирования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24