Многонациональное Приморье празднует День народного единства

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-04T10:54:08+03:00

Главным событием праздника стал концерт легендарной группы «Мумий Тролль» и приморской регги-группы «Марлины»

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Праздник, имеющий важное значение для многонационального Приморского края, ежегодно отмечают тысячи жителей региона.

Мероприятия, посвященные государственному празднику, в Артеме проходят со 2 ноября, но главный праздничный концерт состоялся сегодня в Детской школе искусств № 2. Для сотен собравшихся в зале гостей выступили творческие коллективы города.

Торжественный митинг, посвященный Дню народного единства, прошел и в Уссурийске. Здесь выразить свою гражданскую позицию пришли жители округа, почетные граждане, студенты, ветераны, представители общественных национальных организаций.

Накануне праздника Дня народного единства в Лесозаводске, в городском Доме культуры, также прошли торжественные мероприятия и концерт.

Во Владивостоке сразу на нескольких площадках — возле краевого Дома молодежи, около кинотеатра «Галактика» и в амфитеатре Спортивной набережной, прошли концертные программы с участием творческих коллективов города. Здесь же представили товары приморских производителей, свежую выпечку, а также развернулась полевая кухня — всех желающих угостили солдатской кашей.

Напомним, праздник во Владивостоке стартовал с благотворительного забега, в котором приняли участие около 800 жителей и гостей города. Все желающие смогли пробежаться и внести свой вклад в поддержку тяжелобольных новорожденных детей.

В 17:00 началось итоговое мероприятие на центральной площади Владивостока. Главным событием праздника стал концерт легендарной группы «Мумий Тролль» и приморской регги-группы «Марлины». В 19:25 запустят праздничный фейерверк.