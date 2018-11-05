2018-11-05T03:14:53+03:00
Спорт

ФК «Луч» отыгрался за поражение с «Ротором»

Матч завершился со счёотм 1:0
Максим АВЕРКИН
Поделиться:
Фото: fc-luch.comФото: fc-luch.com
Изменить размер текста:

Вчера во Владивостоке состоялся предпоследний матчи в сезоне 2018 года. Вчера жёлто-синие сыграли с волгоградским ФК «Ротор» и смогли взять реванш за поражение в первом круге.

В первые минуты футболисты обеих команд лишали друг друга пространства и манёвра. Первыми задали жару гости - Муллин зарядил по мячу из ударной позиции, но он прошёл рядом со штангой. Дальше уже «Луч» пошёл в атаку - Степанец ударил по снаряду головой, когда находился рядом с воротами, но и тут вышла промашка. Первый мяч в ворота волгоградцев залетел во время реализации Замалиевым пенальти.

Второй матч оказался напряжённым для «Луча» - их соперники раз за разом пытались пробить оборону противника и метко били по воротам. Однако ловкий вратарь владивостокской команды успевал перехватывать мяч. Даже в компенсированное время им не удалось получить очко. Матч завершился со счётом 1:0.

Следующая игра состоится против «Нижнего Новгорода» 10 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Круглую дату отметили сотрудники «Аэронавигации Дальнего Востока»
В Артёме прошёл митинг за сохранение резервного водохранилища
Сегодня во Владивостоке выпал первый снег
Многонациональное Приморье празднует День народного единства
Истребители отработали в Приморье уничтожение самолетов противника
Госавтоинспекторы Приморья научили детей безопасности
Президентские гранты помогут приморским детям
Легендарный завод Владивостока отметил юбилей
Кожемяко поздравил приморцев с Днём народного единства
Владивостокцев хотели накормить сомнительными креветками
Дети полицейских Владивостока нарисовали своих родителей
В избирком Приморья зашли новые претенденты в губернаторы
Угнали, подожгли и бросили в лесу: полицейские Приморья задержали подозреваемых
За сутки в Приморье ликвидировали два лесных пожара