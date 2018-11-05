ФК «Луч» отыгрался за поражение с «Ротором»

СЕГОДНЯ 03:00 2018-11-05T03:14:53+03:00

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Вчера во Владивостоке состоялся предпоследний матчи в сезоне 2018 года. Вчера жёлто-синие сыграли с волгоградским ФК «Ротор» и смогли взять реванш за поражение в первом круге.

В первые минуты футболисты обеих команд лишали друг друга пространства и манёвра. Первыми задали жару гости - Муллин зарядил по мячу из ударной позиции, но он прошёл рядом со штангой. Дальше уже «Луч» пошёл в атаку - Степанец ударил по снаряду головой, когда находился рядом с воротами, но и тут вышла промашка. Первый мяч в ворота волгоградцев залетел во время реализации Замалиевым пенальти.

Второй матч оказался напряжённым для «Луча» - их соперники раз за разом пытались пробить оборону противника и метко били по воротам. Однако ловкий вратарь владивостокской команды успевал перехватывать мяч. Даже в компенсированное время им не удалось получить очко. Матч завершился со счётом 1:0.

Следующая игра состоится против «Нижнего Новгорода» 10 ноября.