В Артёме прошёл митинг за сохранение резервного водохранилища

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-05T04:34:22+03:00

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Жители Артёма митингуют за сохранение Второй плотины, закрывающей водохранилище на реке Озёрные Ключи. С 2016 года здесь регулярно спускают воду так, что от водоёма остаются лишь небольшие лужицы.

Ещё три месяца назад летом артёмовцы наслаждались отдыхом у резервного водохранилища. Однако с недавних пор с ним происходят странные вещи. После того как оно заполнилось летними дождями, вода в водоёме стала стремительно исчезать, пока её почти совсем не стало, передаёт «VIII канал». Причём такое происходит уже не в первый раз - впервые слив воды произошёл ещё в 2016 году.

По словам горожан, вышедших накануне на митинг к построенному в 1930-х годах водохранилищу, ликвидирует искусственное озеро местная администрация. Причём это делает намеренно, ссылаясь на то, что гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии. Вместе с этим суд выдал постановление с целью отремонтировать объект в кратчайшие сроки, но чиновники ратуют за отсутствие необходимых 25 миллионов рублей в городском бюджете.

Сейчас горожане уже написали письмо президенту Российской Федерации с целью проверить законность действия администрации и привлечь виновных к ответственности. Главная причина - невыполнение требований суда.

Отметим, что раньше это водохранилище было питьевым и снабжало водой Артём. Теперь же оно никак не используется по прямому назначению. Однако рядом с ним любят отдыхать горожане. Администрация города планировала сдать его в аренду, но оно оказалось никому не нужно.

Сломать дамбу тоже не выйдет - в Приморье ещё сохраняется определённый дефицит воды, а так называемая Пушкинская депрессия ещё не разработана. Поэтому и приходится держать Вторую плотину просто на всякий случай.