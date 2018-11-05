Круглую дату отметили сотрудники «Аэронавигации Дальнего Востока»

СЕГОДНЯ 05:20 2018-11-05T05:32:22+03:00

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25-летие лет со дня образования сегодня празднует филиал «Аэронавигация Дальнего Востока». Подразделение по праву признано одним из лучших в стране по качеству аэронавигационного обслуживания отечественных и зарубежных авиакомпаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/676410" frameborder="0"></iframe> Музыкальный клип к 25-летию «Аэронавигации Дальнего Востока».Видео: филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

5 ноября 1993 года зарегистрировалось ГП «Дальаэроконтроль». Это предприятие формировалось путём выделения служб движения, радиотехнического обеспечения полетов и аэронавигационной информации из состава объединенных авиационных отрядов. В декабре 2001 года его реорганизовали в «Аэронавигацию Дальнего Востока» - дальневосточный филиал ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Отметим, что начиная с 1 ноября 2011 года благодаря вводу в эксплуатацию новой районной автоматизированной системы УВД, управление воздушным движением в ДВФО стало осуществляться из единого центра в Хабаровске.

На сегодняшний день география аэронавигационного обеспечения, которое осуществляет «Аэронавигация Дальнего Востока»: Хабаровский и Приморский края, Еврейская автономная, Амурская и Сахалинская области, акватории Охотского и Японского морей.

Своих коллег поздравили музыкальным клипом сотрудники филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».