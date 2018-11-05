2018-11-05T06:45:31+03:00
Спорт

Приморские единоборцы сразились на краевом чемпионате и первенстве по кудо

32 комплекта наград разыграли спортсмены
Максим АВЕРКИН
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Фото: федерация Кудо ДВФОФото: федерация Кудо ДВФО
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Соревнования в честь 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина среди кудоистов прошли в Приморье. В один день во владивостокском спорткомплексе «Молодежный» состоялись Чемпионат и Первенство края по кудо. Среди участникв - 200 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Лесозаводска, Чугуевки, Кавалерово.

Перед началом соревнований руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин вручил черные пояса нескльким спортсменам. Высокий спортивный статус получили Ольга Шевченко и Тимур Моторов.

Фото: федерация Кудо ДВФО

Фото: федерация Кудо ДВФО

32 комплекта наград разыграли спортсмены. По результатам соревнований определились победители и призеры в личном первенстве. Медали, грамоты и кубки им исполнительный директор федерации Приморского края кудо Денис Григорьев, а также почетные гости - представитель руководящего звена Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту Константин Шучковский.

Фото: федерация Кудо ДВФО

Фото: федерация Кудо ДВФО

Специальными призами награждены: за лучшую технику - Виталий Кепчиков и Антон Лещев, за волю к победе Гордей Давыдов и Сергей Бородин.

Призеры краевого турнира получат право представлять регион на Чемпионате и Первенстве Дальневосточного федерального округа и побороться за путевки на всероссийский турнир.

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