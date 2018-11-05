В Приморье из-за гололёда грузовик перекрыл пол трассы

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-05T10:56:26+03:00

На помощь пришли другие водители Фото: Из архива "КП"

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В Яковлевском районе произошло дорожно транспортное происшествие - грузовик занесло на дороге, и он перекрыл почти всю трассу. ДТП произошло на участке Яковлевка - Лазаревка.

Видеозапись с ДТП выложили в группе dps_vl социальной сети Инстаграм. На ней видно, как поскользнувшаяся на трассе фура выехала трассу и заняла почти все полосы. На помощь водителю грузовика вышли другие водители. Они стали закидывать на заледеневшую дорогу землю, чтобы она смогла выбраться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/676413" frameborder="0"></iframe> Видео с ДТП попало в социальные сети.

Напомним, что сегодня утром в Приморском крае выпал снег. По данных синоптиков он закончился во второй половине дня.