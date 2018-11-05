В Приморье из-за гололёда грузовик перекрыл пол трассы
На подмогу дальнобойщику пришли другие водители
На помощь пришли другие водителиФото: Из архива "КП"
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В Яковлевском районе произошло дорожно транспортное происшествие - грузовик занесло на дороге, и он перекрыл почти всю трассу. ДТП произошло на участке Яковлевка - Лазаревка.
Видеозапись с ДТП выложили в группе dps_vl социальной сети Инстаграм. На ней видно, как поскользнувшаяся на трассе фура выехала трассу и заняла почти все полосы. На помощь водителю грузовика вышли другие водители. Они стали закидывать на заледеневшую дорогу землю, чтобы она смогла выбраться.
Видео с ДТП попало в социальные сети.
Напомним, что сегодня утром в Приморском крае выпал снег. По данных синоптиков он закончился во второй половине дня.