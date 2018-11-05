2018-11-05T11:39:09+03:00
Общество

Врио губернатора Приморья потребовал пересмотреть закон о садоводческих товариществах

Налог на землю в крае растёт год от года
Максим АВЕРКИН
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Врио губернатора Приморского края Олег КожемякоВрио губернатора Приморского края Олег КожемякоФото: primorsky.ru
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Сегодня на встрече с врио губернатором Приморья Олегом Кожемяко к нему обратились с просьбой жители посёлка Врангель. Они сообщили, что в рамках краевого закона о садоводческих товариществах за год увеличилась стоимость налога на землю. Например, в 2016 году за 10 соток земли он составлял 34 000, с 1 января 2017 года – уже 340 000.

Как сообщил Олег Кожемяко, законодательство в первую очередь должно работать в поддержку социально незащищённых слоёв населения. Он добавил, что в правах чиновников есть возможность изменить краевой закон.

- Дайте предложения, нужно разделять владельцев дачных участков с коттеджами и людей, для которых огород жизненно необходим. Если законы приняты против жителей края, их нужно пересматривать во благо населения», – отметил Олег Кожемяко.

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