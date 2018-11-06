2018-11-06T01:07:59+03:00
Общество

На Приморье опустилась облачность

Во Владивостоке воздух прогреется до 6 градусов
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.delfi.lv/Фото: http://www.delfi.lv/
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Сегодня, 6 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +2...+12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха в утренние часы -1...-3°C, во второй половине дня +4...+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха в утренние часы -5...-7°C, во второй половине дня +5...+7°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. Тмпература воздуха утром около -1°C, во второй половине дня +6..+8°C.

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