Из Ливадии стали увозить косаток и белух накануне прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 02:11 2018-11-06T02:12:32+03:00

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Приморские экологи и СМИ бьют тревогу. В бухте Средняя под Находкой белух начали грузить в контейнеры. Как подозревают зоозащитники, скорее всего морских животных решили перевезти в другое место. Возможно, что в Китай. Фотографиями и видео с места происшествия поделился Дмитрий Лисицын. На странице «Клуб друзей Эковахты Сахалина» в соцсети «Фейсбук» он сомневается, что на перевозку китообразных собрана вся необходимая документация.

Фото: Нина Зырянова, "Фейсбук"

На сегодня под Ливадией содержится 11 косаток и 90 белух. Почему их вдруг решили куда-то перевезти, пока что загадка. Экологи считают, что таким образом здесь пытаются скрыть незаконную часть добычи – белушат, отлов которых запрещён. По многочисленным сообщениям, уже сегодня природоохранная прокуратура начнёт проверять, насколько законно там содержится такое количество косаток и белух.