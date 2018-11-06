2018-11-06T03:55:11+03:00
Общество

Олег Кожемяко пообещал закрыть компании-стивидоры в Находке

Если компании не предпримут ряд мер по улучшению экоусловий, их ждёт печальная участь
Софья КУЧИНА
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Давнюю проблему Находки с угольной пылью пообещал решить врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко. Во время рабочей поездки туда он отчитал руководителей стивидорных компаний и потребовал ввести экосбор.

Такая реакция последовала на жалобы от жителей микрорайона мыса Астафьева. Когда Кожемяко услышал, что стивидоры бездействуют, а страдают люди, его негодованию не было предела. По его мнению, 1 процента налогов, что перечисляют в городской бюджет предприниматели, явно недостаточно. Прежде всего, считает чиновник, с каждой тонны угля необходимо отчислять на нужды города 10-15 рублей экосбора. Компании же должны разработать публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что берет проблему угольной пыли под особый контроль. В случае если ситуация не изменится, а меры не будут выполняться, стивидоры в Находке закроют

- Ситуация накалена до предела, годами шел обман и населения, и власти, и Президента, дальше так продолжаться не может. Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», – резюмировал врио Губернатора.

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