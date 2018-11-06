Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 05:19 2018-11-06T05:21:31+03:00

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников предприятия

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко посетил крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания». В ходе визита глава региона провел с коллективом предприятия встречу, посвященную актуальным социальным вопросам Врангеля.

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников предприятия, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и глава Находкинского городского округа Борис Гладких.

Олег Кожемяко провёл встречу с коллективом АО «Восточный Порт»Фото: primorsky.ru

Фото: primorsky.ru

Начиная встречу, Олег Кожемяко отметил, что хорошо знаком с деятельностью «Восточного Порта», который является градообразующим предприятием и крупнейшим налогоплательщиком Находкинского городского округа.

- Восточный Порт» работает как специализированный угольный терминал с соблюдением природоохранных норм, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Участники встречи обсудили с главой региона темы ремонта краевых и городских дорог, качества услуг ЖКХ, стоимости социально значимых продуктов питания, исполнения федерального закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям.

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников предприятияФото: primorsky.ru

Фото: primorsky.ru

Портовиков интересовали, в том числе, организация работы общественного транспорта и получение качественных медицинских услуг.

В завершение встречи Олег Кожемяко заверил, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе.