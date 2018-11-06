2018-11-06T05:21:31+03:00
Общество

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом АО «Восточный Порт»

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников предприятия
Поделиться:
Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт»
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко посетил крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания». В ходе визита глава региона провел с коллективом предприятия встречу, посвященную актуальным социальным вопросам Врангеля.

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников предприятия, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак и глава Находкинского городского округа Борис Гладких.

Олег Кожемяко провёл встречу с коллективом АО «Восточный Порт» Фото: primorsky.ru

Олег Кожемяко провёл встречу с коллективом АО «Восточный Порт»Фото: primorsky.ru

Фото: primorsky.ru

Начиная встречу, Олег Кожемяко отметил, что хорошо знаком с деятельностью «Восточного Порта», который является градообразующим предприятием и крупнейшим налогоплательщиком Находкинского городского округа.

- Восточный Порт» работает как специализированный угольный терминал с соблюдением природоохранных норм, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Участники встречи обсудили с главой региона темы ремонта краевых и городских дорог, качества услуг ЖКХ, стоимости социально значимых продуктов питания, исполнения федерального закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям.

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников предприятия Фото: primorsky.ru

В мероприятии приняли участие более 150 сотрудников предприятияФото: primorsky.ru

Фото: primorsky.ru

Портовиков интересовали, в том числе, организация работы общественного транспорта и получение качественных медицинских услуг.

В завершение встречи Олег Кожемяко заверил, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке за один день угробили два «Марка»
В Приморье разбилась легковушка с пятью пассажирами
«Дверь синего цвета» открывается для российских школьников на три года вперед
Олег Кожемяко пообещал закрыть компании-стивидоры в Находке
Суд разберётся с приморским производителем тортов и гамбургеров
Из Ливадии стали увозить косаток и белух накануне прокурорской проверки
На Приморье опустилась облачность
Врио губернатора Приморья потребовал пересмотреть закон о садоводческих товариществах
В Приморье из-за гололёда грузовик перекрыл пол трассы
Вот и зима пришла: дороги Владивостока обработали противогололёдными реагентами
Приморские единоборцы сразились на краевом чемпионате и первенстве по кудо
Круглую дату отметили сотрудники «Аэронавигации Дальнего Востока»
В Артёме прошёл митинг за сохранение резервного водохранилища
ФК «Луч» отыгрался за поражение с «Ротором»
Сегодня во Владивостоке выпал первый снег
Многонациональное Приморье празднует День народного единства
Истребители отработали в Приморье уничтожение самолетов противника
Госавтоинспекторы Приморья научили детей безопасности
Президентские гранты помогут приморским детям
Легендарный завод Владивостока отметил юбилей
Кожемяко поздравил приморцев с Днём народного единства
Владивостокцев хотели накормить сомнительными креветками
Дети полицейских Владивостока нарисовали своих родителей
В избирком Приморья зашли новые претенденты в губернаторы
Угнали, подожгли и бросили в лесу: полицейские Приморья задержали подозреваемых
За сутки в Приморье ликвидировали два лесных пожара