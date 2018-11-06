«Дверь синего цвета» открывается для российских школьников на три года вперед

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-06T06:15:17+03:00

В 2019 году в каждой из 15 смен и в каждом из девяти лагерей Артека доставку почты будут осуществлять почтовые комиссары

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Программа «Дверь синего цвета» Почты России и МДЦ «Артек» по созданию единственной в мире детской почты была запущена в мае 2018 года. Она предусматривает организацию внутриартековского почтового обмена, достигающего 1500 почтовых отправлений в смену.

В 2019 году в каждой из 15 смен и в каждом из девяти лагерей Артека доставку почты будут осуществлять почтовые комиссары – победители творческих конкурсов Почты России в трех основных номинациях:

«Почтовый комиссар STYLE»: участникам будет предложено проявить свои таланты дизайнеров и художников. На своей странице в социальных сетях конкурсант должен разместить придуманный им вариант эмблемы почтового комиссара Артека. Эскиз должен содержать крупное детальное изображение лицевой стороны эмблемы почтового комиссара, а также ее уменьшенное изображение с указанием размеров и материалов, из которых участник предлагает изготовить данную эмблему.

Вторую специализированную номинацию вводит в этот раз генеральный спонсор проекта, Группа Компаний Коттон Клаб. В названии номинации использовано название одного из самых известных брендов Группы: «Я САМАЯ подходящая кандидатура!». В данной номинации участник конкурса должен направить в Оргкомитет презентацию своих личностных качеств, которые, по мнению участника, помогут ему наилучшим образом выполнять обязанности почтового комиссара одного из лагерей Артека.

Номинация «Мое письмо почтальону 2119 года» потребует от участника литературных талантов и грамотного письма. В данной номинации участник должен разместить на своей странице в соцсетях текстовую работу (не более 300 слов), концептуально оформленную как письмо сотруднику Почты России будущего. Стилистика и художественное оформление работы оставлены на усмотрение участника.

Кроме того, в Артеке будет организован полномасштабный профориентационный проект - лучшие из лучших почтовых комиссаров 2018 года будут приглашены на специальный курс мастер-классов, деловых игр и тренингов по ключевым направлениям деятельности Почты России – письменной корреспонденции, посылочному и финансовому бизнесу, а также почтовой логистике.

- …Мы благодарим Почту России за намерение продолжить сотрудничество в образовательной сфере с ФГБОУ «МДЦ «Артек». Образовательная программа «Дверь синего цвета» имеет высокий рейтинг в конкурсе тематических образовательных программ. Почта России приглашена к сотрудничеству сроком на три года. Ждем наших коллег в Артеке и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!, – заявил в своем обращении к руководству Почты России первый заместитель ди ректора МДЦ «Артек» Игорь Зобов.

Также Почта России и Артек закончили набор корпуса почтовых комиссаров лагерей Артека, которые будут сопровождать почтовый обмен между лагерями Артека в ходе 13 смены – это победители очередного этапа конкурса «Одна почта – одна страна!», в котором каждый месяц в течение 2018 года разыгрываются бесплатные «комиссарские» путевки в Артек.