2018-11-06T07:09:52+03:00
Происшествия

Во Владивостоке за один день угробили два «Марка»

Превышение скорости, летняя «резина» - вот и весь рецепт аварий
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Высокая скорость довела водителя "Марка" до беды. Фото: dps_vlВысокая скорость довела водителя "Марка" до беды. Фото: dps_vl
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Сегодня во Владивостоке произошло сразу нескольких серьезных ДТП с участием Toyota Mark II. Несоблюдение правил дорожного движения, летняя «резина» - вот и весь рецепт этих происшествий.

Одно из столкновений произошло несколько часов назад на спуске с площади Баляева на Луговую площадь. Водитель «Марка» ехал по скользкой трассе на повышенной скорости. В какой-то момент легковушка зацепила бордюр – и полетела кубарем по проезжей части. По пути «Тойота» зацепила несколько других автомобилей. Пострадавших в этой аварии, к счастью не оказалось.

По пути "Марк" зацепил несколько других машин. Фото: dps_vl

По пути "Марк" зацепил несколько других машин. Фото: dps_vl

Еще одно ДТП с участием «Марка» произошло этой ночью на Золотом мосту. Там в передрягу угодил лихач, который мчался по трассе на летней «резине». В какой-то момент он решил перестроиться на большой скорости. На скользком от ночного мороза асфальте легковушку занесло. Неуправляемая «Тойота» понеслась вперед, задев несколько попутных авто. В конце концов, машина врезалась в леерное ограждение. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

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