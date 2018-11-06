В Находке сошли с рельсов пять грузовых вагонов

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-06T08:47:12+03:00

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Пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщила, что сегодня утром на станции «Крабовая» в районе участка Находка – Мыс Астафьева сошли с рельсов пять пустых грузовых вагонов. Авария произошла в 10.35 по местному времени, во время выполнения маневровых работ на однопутном участке. Согласно сообщению ведомства, на движении пассажирского транспорта случившееся никак не повлияло. Пострадавших, к счастью, не было, а экологической угрозой и вовсе не пахло». Однако не смотря на благополучный исход ДТП, уже сейчас новость об этом заполнила ленты не только региональных, но и федеральных СМИ.

Сейчас выясняются причины происшествия. По заверениям чиновников, уже сейчас на месте работает восстановительный поезд со станции Партизанск. Пострадавших и угрозы экологии нет.

«Комсомолка» напоминает, недавно во Владивостоке сошёл с рельсов трамвай.