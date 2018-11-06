Во Владивостоке появились автобусы, в которых можно согреться и зарядить телефон

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-06T10:11:48+03:00

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Еще пять новых автобусов 2018 года выпуска в ближайшие дни выйдут во Владивостоке на маршрут № 55 «3-я Рабочая - Центр - Диомид - 3-я Рабочая», сообщили в мэрии. Техника марки «Симаз» прибыла из Ульяновска. Автобусы собирают в России на базе японского шасси Isuzu.

Как сообщили в компании «ДВ-ТрансСети», стоимость одного автобуса - свыше 4 миллионов рублей. Все они встанут на маршрут взамен старых корейских машин.

Автобусники расхваливают не только шасси, но и просторные теплые салоны. Есть даже специальные порты для подзарядки мобильных телефонов.