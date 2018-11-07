В Приморье мужчина ушёл рыбачить на реку Киевка и не вернулся

СЕГОДНЯ 02:05 2018-11-07T02:05:38+03:00

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В Лазовском районе Приморья спасатели ищут сорокалетнего мужчину. Тот перестал выходить на связь в ночь с 3 на 4 ноября. Известно, что он отправился порыбачить на реке Киевка около одноимённого села. Больше родственники его не видели, их поиски не дали результатов, пришлось обращаться в полицию.

6 ноября в 8 утра стражи порядка обратились за помощью в поисках в МЧС. Сейчас рыбака ищут 4 человека из поисково-спасательного ДВРПСО. Задействована машина и плавсредство.