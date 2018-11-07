2018-11-07T03:53:14+03:00
Общество

Приморцев ждут дождливые четверг с пятницей

К субботе осадки, вероятно, прекратятся
Софья КУЧИНА
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Фото: http://ysia.ru/v-yakutske-obeshhayut-dozhd/Фото: http://ysia.ru/v-yakutske-obeshhayut-dozhd/
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Если первая половина рабочей недели в Приморье была малооблачной и без осадков, то уже к четвергу погода испортится. С Жёлтого моря к нашим берегам выйдет активный южный циклон. И уже завтра днём местами на юге края пройдут небольшие дожди. В ночь на пятницу они только усилятся и распространятся на весь Приморский край. В пятницу днём тучи, увы, не разойдутся. Ночные температуры повысятся до +4…−9 °C, а дневные понизятся до +3…+10 °C.

Во Владивостоке всю неделю будет переменчивая погода. Как и во всём крае, испортится окончательно погода в четверг, облачность циклона накроет город. Завтра, во второй половине дня нас ждут дождь с сильным ветром. Ночью воздух прогреется до +2…+4 °C, днём до +7…+9 °C. Ночью и днём в пятницу так же продолжит идти сильный дождь. Температура воздуха ночью и днём в пределах +4…+7 °C.

К радости приморцев, в субботу осадки почти прекратятся.

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