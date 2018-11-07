2018-11-07T04:02:11+03:00
Общество

Ищенко без вести пропал в Приморье

Сейчас его ищут родственники
Пётр КАМУШКИН
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Мужчина охранял технику на расчистке места для ЛЭП. Фото: dpscontrol.ruМужчина охранял технику на расчистке места для ЛЭП. Фото: dpscontrol.ru
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Несколько дней назад в Приморье без вести пропал мужчина. Он работал в Спасском районе – где и потерялся.

Последний раз 57-летнего Сергея Владимировича Ищенко видели неподалеку от села Татьяновка Спасского района. Он охранял там тяжелую технику, которая расчищала место для установки столбов ЛЭП. В какой-то момент мужчина просто исчез.

Особые приметы: на одной руке не хватает двух пальцев, на другой – трех.

Мужчину в данный момент ищут родственники. Если в ближайшее время охранник не найдется, то к его поискам, вероятно, подключится полиция.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Ищенко, родственники просят позвонить по телефонам:

8(953)208-60-12 (спросить Светлану)

8(902)059-43-12 (спросить Ольгу)

8(914)208-74-79 (спросить Бориса)

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