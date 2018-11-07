2018-11-07T06:07:35+03:00
Общество

Пьяная молодёжь из Владивостока ответит за дебош около «Виски-бара»

Следователи завели уголовное дело
Софья КУЧИНА
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Фото: DepositphotosФото: Depositphotos
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Приморские следователи возбудили уголовное дело на мужчин, которые устроили неделю назад пьяный дебош около «Виски-бара».

«Комсомолка» напоминает, ночью 1 ноября для того, чтобы усмирить компанию молодых людей под алкоголем, пришлось вызывать несколько нарядов полиции. Молодёжь кидалась с кулаками на полицейских, помяла машину вневедомственной охраны. Один из мужчин разбил ногой стекло в автомобиле Росгвардии. Запомнился этот инцидент горожанам из-за того, что стражам порядка пришлось стрелять. К счастью, в воздух. Наутро видеозапись происшествия облетела все социальные сети города.

Расследование продолжается. Скоро хулиганам предъявят обвинения. Фигурантам дела грозит штраф до 40 000 рублей или заработной платы (иного дохода) за период до трех месяце. Если вину докажут, любителей повеселиться могут приговорить к исполнительным работам на срок до одного года.

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