2018-11-07T05:57:49+03:00
Общество

Медик из Приморья лечил несуществующие болезни, чтобы заработать лёгкие деньги

Две страховые организации и фонд обязательного страхования потеряли больше двух миллионов рублей
Софья КУЧИНА
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Фото:Сравни.руФото:Сравни.ру
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Приморские следователи завершили расследовать уголовное дело зам.главврача по медицинской части КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ». Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, с октября 2016 по январь 2017 года медик «принял» около 4353 несуществующих пациентов. Всем им якобы требовалась неотложная помощь. Это делалось для того, чтобы фонд медицинского страхования оплачивал оказание медпомощи. «Липовые» реестры он позднее передал в работу другим сотрудникам, которые об этих махинациях не имели понятия.

Таким образом медработник похитил средства из двух страховых организаций и ФОМС свыше 2 миллионов 300 рублей, из которых себе присвоил почти 390 тысяч рублей.

Следствие собрало достаточно доказательств. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил его в суд.

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