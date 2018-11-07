2018-11-07T06:49:58+03:00
Общество

В аптеках Приморья продавали опасное китайское лекарство от гипертонии

Росздравнадзор изъял из оборота нелегальные препараты
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: DepositphotosФото: Depositphotos
Изменить размер текста:

Из аптек Приморья отозвали опасное лекарство от давления.

Как стало известно «Комсомолке», в популярном средстве от гипертонии «Валсартан» от китайского производителя «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд» обнаружили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина. Согласно решению Европейского директората по качеству от 9 июля 2018 года, сертификат пригодности этого средства приостановили.

На сегодня Росздравнадзор определил отечественных и зарубежных производителей, препараты которых можно употреблять без вреда для здоровья. Также, подготовлен список фирм, которые для приготовления «Валсартана» использовали опасную китайскую субстанцию и реализовали свой продукт в России. В их адрес ведомство отправило запросы минимизировать все возможные риски. В результате производители изъяли из оборота 561 серию готовых лекарств.

Территориальные управления Росздравнадзора продолжают следить за списком производителей, которые выпускают опасные таблетки. Чтобы обезопасить себя, любой желающий может проверить на сайте Росздравнадзора легальность препарата, купленного в аптеке. Сделать это можно через сервис «Поиск изъятых из обращения лекарственных средств» по номеру серии, названию производителя, страны производства, статуса лекарственного средства, номера информационного письма или периода времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медик из Приморья лечил несуществующие болезни, чтобы заработать лёгкие деньги
Пьяная молодёжь из Владивостока ответит за дебош около «Виски-бара»
Ищенко без вести пропал в Приморье
Приморцев ждут дождливые четверг с пятницей
В Приморье мужчина ушёл рыбачить на реку Киевка и не вернулся
В Приморье наступают осенние холода
Хотел покататься, но врезался в джип: автоугонщику из Владивостока крупно не повезло
Во Владивостоке появились автобусы, в которых можно согреться и зарядить телефон
В Находке сошли с рельсов пять грузовых вагонов
Во Владивостоке за один день угробили два «Марка»
В Приморье разбилась легковушка с пятью пассажирами
«Дверь синего цвета» открывается для российских школьников на три года вперед
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко встретился с коллективом АО «Восточный Порт»
Олег Кожемяко пообещал закрыть компании-стивидоры в Находке
Суд разберётся с приморским производителем тортов и гамбургеров
Из Ливадии стали увозить косаток и белух накануне прокурорской проверки