В аптеках Приморья продавали опасное китайское лекарство от гипертонии

СЕГОДНЯ 06:48 2018-11-07T06:49:58+03:00

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Из аптек Приморья отозвали опасное лекарство от давления.

Как стало известно «Комсомолке», в популярном средстве от гипертонии «Валсартан» от китайского производителя «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал Ко.Лтд» обнаружили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина. Согласно решению Европейского директората по качеству от 9 июля 2018 года, сертификат пригодности этого средства приостановили.

На сегодня Росздравнадзор определил отечественных и зарубежных производителей, препараты которых можно употреблять без вреда для здоровья. Также, подготовлен список фирм, которые для приготовления «Валсартана» использовали опасную китайскую субстанцию и реализовали свой продукт в России. В их адрес ведомство отправило запросы минимизировать все возможные риски. В результате производители изъяли из оборота 561 серию готовых лекарств.

Территориальные управления Росздравнадзора продолжают следить за списком производителей, которые выпускают опасные таблетки. Чтобы обезопасить себя, любой желающий может проверить на сайте Росздравнадзора легальность препарата, купленного в аптеке. Сделать это можно через сервис «Поиск изъятых из обращения лекарственных средств» по номеру серии, названию производителя, страны производства, статуса лекарственного средства, номера информационного письма или периода времени.