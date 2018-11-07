2018-11-07T08:02:27+03:00
Общество

Пожилого отца оставил без содержания житель Приморья

Мужчина уклонялся от выплаты, назначенной по суду
Софья КУЧИНА
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Фото: https://semyaizakon.ru/Фото: https://semyaizakon.ru/
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Мировой суд Фрунзенского района во Владивостоке вынес приговор горожанину, который не заботился о родном отце.

По решению суда, мужчина должен был выплачивать деньги на содержание пожилого и нетрудоспособного человека, однако тот свои обязанности не исполнял. Уважительных причин у горе-сына не было, поэтому его привлекли к административной ответственности. Но и после этого ответчик не исправился, положенного содержания родственник от него не увидел.

За это суд приговорил нарушителя к 4 месяцам исправительных работ. У него будут удерживать 10% заработка в доход государства. Назначен испытательный срок полгода.

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