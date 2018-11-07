2018-11-07T09:14:10+03:00
Общество

Покатались. Двое молодых приморцев улетели в кювет на сухой дороге

Водитель легковушки погиб
Софья КУЧИНА
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Фото: УМВД ПриморьяФото: УМВД Приморья
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На 14 километре дороги Барабаш - Приморский - Перевозное – Безверхово перевернулся автомобиль «Тойота Королла». На место происшествия тут же прибыли сотрудники ГАИ и медики.

Как стало известно, авария случилась днём, на сухом участке асфальта. Двадцатилетний парень ехал со стороны Барабаша, когда не справился с управлением. Автомобиль «улетел» в кювет справа и перевернулся. Водитель получил тяжёлые травмы, от которых скончался до приезда «скорой». Семнадцатилетний пассажир «Тойоты» получил сотрясение мозга. Что примечательно, у погибшего не было водительского удостоверения, обучения в автошколе он не проходил.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

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