В Приморье более 30 тысяч человек стали получать почту без извещений и паспорта

СЕГОДНЯ 01:30 2018-11-07T09:45:21+03:00

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Уже более 30 тысяч жителей Приморского края пользуются простой электронной подписью при получении почтовых отправлений. Процесс выдачи отправлений с помощью этой технологии занимает не больше 1 минуты.

В октябре число выданных почтовых отправлений в приморских отделениях Почты России с использованием электронной подписи и смс-уведомления превысило 182 тысячи штук.

Сервис предоставляется бесплатно на основании регистрационной формы, заполненной на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В ней указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения простой электронной подписи Почты России ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. Далее клиент получит на мобильный телефон смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента.

После оформления заявления клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки потребителю необходимо просто назвать оператору свое ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет SMS-сообщение или Push уведомление (пользователям мобильного приложения Почты России) с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки. При этом ни вес, ни размер получаемой посылки значения не имеют.

«Мы еженедельно фиксируем увеличение числа россиян, которые оформляют себе простую электронную подпись. Это еще одно подтверждение того, что разработанный нами сервис удобен как для клиентов, так и для сотрудников отделений почтовой связи», – рассказывает заместитель генерального ди ректора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Отметим, по всей стране данная услуга стала доступна в августе 2018 года. В среднем за неделю простую электронную подпись оформляют около полумиллиона россиян.