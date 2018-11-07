В Приморье мигрант заплатит 7000 штрафа за десятитысячную взятку

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-07T10:04:51+03:00

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7000 тысяч штрафа придётся заплатить уроженцу Средней Азии за попытку десятитысячной взятки. К такому штрафу приговорил его мировой суд Надеждинского района. Как сообщила пресс-служба приморского УФССП, летом этого года тот предложил эту сумму старшему судебному приставу, дабы избежать размещения в Центре временного содержания и дальнейшей отправки на родину. Об инциденте начальник отдела сразу же сообщил в отдел противодействия коррупции.

Мигранта задержали с поличным, когда он передавал деньги должностному лицу. Суд признал ушлого иностранца виновным в преступлении. Приговор в законную силу не вступил. Отметим, что взяткодателю всё равно придётся вернуться домой. Процедура принудительного выдворения за пределы России уже назначена.