2018-11-07T11:05:00+03:00
Общество

Двадцатилетнего парня с большими ушами ищут в Приморье

Молодой человек ушёл из дома в октября
Софья КУЧИНА
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Фото: ПримПоискФото: ПримПоиск
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В Приморье уже почти месяц разыскивают двадцатилетнего парня. 13 октября Денис Симченко ушёл из дома и пропал. Как сообщают близкие Дениса, сейчас он может находиться в любом регионе. Всех, кто мог видеть молодого человека, просят сообщать по телефонам:

8 (42345) 21-1-01– ОМВД России по Пограничному району или 02, 102–полиция 8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Приметы: рост около 180 сантиметров, худощавый, карие глаза, тёмно-русые волосы до плеч.

У парня оттопыренные большие уши и нет переднего зуба.

Когда ушёл, был одет в тёмно-синие джинсы, черную кофту с замком, серую толстовку с капюшоном, оранжевую футболку с логотипом ДНС и серые тряпичные кроссовки.

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