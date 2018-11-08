2018-11-08T00:14:15+03:00
Общество

Ноябрьский дождь охладит в четверг головы приморцев

А уже ближе к субботе наш край начнёт заваливать снегом, о чем сообщало ГУ МЧС
Игорь СОРОКИН
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Возможно, что это окажется последний дождь в уходящем годуВозможно, что это окажется последний дождь в уходящем году
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Сегодня, 8 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления, на юге — атмосферный фронт.

В крае переменная облачность, на юге местами небольшой дождь с вероятностью 70 %. Ветер южный умеренный. Воздух +7...+12°C.

Во Владивостоке облачно, во второй половине дня небольшой. Вечером умеренный дождь с вероятностью 80 %. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, после обеда сильный. Воздух +7...+9°C.

В Уссурийске облачно, вечером слабый дождь с вероятностью 70 %. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Воздух +8...+10°C.

В Находке облачно, вечером возможен небольшой дождь с вероятностью 60 %. Ветер восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Воздух +7..+9°C.

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