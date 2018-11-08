2018-11-08T01:39:39+03:00
Общество

Какие улицы Владивостока отремонтируют до холодов

Ремонт самых проблемных дорожных участков идёт во Владивостоке [адреса]
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Накануне подрядчики «ФедералСтрой», «Строй Сити» и «Авастрой» заасфальтировали улицы Воропаева, Приходько, Шепеткова, Военного Шоссе и Надибаидзе.

Отремонтировано около 1900 квадратных метров дорожного покрытия, уложено более 300 тонн асфальта, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«Работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог возобновились во Владивостоке на прошлой неделе. Решение о дополнительном финансировании принял врио губернатора. Часть денег направлена на ремонт наиболее проблемных участков дорог, остальные — на зимнее содержание улиц, — рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Сергей Ткачёв. — За прошлую неделю удалось отремонтировать более 10 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Это улицы Кирова, Багратиона, Тунгусская, Ковальчука, проспект Красного Знамени, Шилкинская, Сабанеева, Крыгина, Русская, Камская, Вилкова, Партизанский проспект и другие».

Работы преимущественно ведутся по ночам. В ближайших планах — ремонт Шкотовской, Сипягина, Каплунова, Пушкинской, Володарского, Академического переулка и других. Аварийно-восстановительный ремонт продолжится до холодов, подчеркнули специалисты.

До конца сезона подрядчикам предстоит отремонтировать десятки улиц. Перечень объектов, требующих ремонта, составлен на основе обращений граждан, а также мониторинга, который ведут специалисты мэрии.

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