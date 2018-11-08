Водолазов ТОФ дольше недели выводят из-под пресса чудовищного давления

СЕГОДНЯ 02:05 2018-11-08T02:05:35+03:00

Сейчас уже пройден своеобразный экватор декомпрессии: давление в комплексе барокамер соответствует глубине менее 200 метров

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Водолазы ТОФ, выполнившие рекордное погружение на глубину 416 метров, продолжают непростой выход из-под повышенного давления.

На спасательном судне «Игорь Белоусов», с борта которого 30 октября впервые в истории Военно-морского флота России совершили рекордное погружение на 416 метров, продолжают вывод водолазов из-под повышенного давления.

Поскольку погружение осуществлено методом длительного пребывания в барокамере с применением современного глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, акванавтов под круглосуточным наблюдением врачей и техников постепенно адаптируют к норме.

Сейчас уже пройден своеобразный экватор декомпрессии: давление в комплексе барокамер соответствует глубине менее 200 метров. Завершение эксперимента и вывод водолазов из барокамеры намечен на вторую половину ноября.

По словам научного руководителя экспериментальных спусков на водолазном комплексе ГВК-450 капитана 1 ранга Андрея Краморенко, комплекс полностью обеспечил тренировку водолазов. На натурном макете отработаны действия по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке на глубине, близкой к предельной для работы водолазов.