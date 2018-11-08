2018-11-08T02:05:35+03:00
Политика

Водолазов ТОФ дольше недели выводят из-под пресса чудовищного давления

Сейчас уже пройден своеобразный экватор декомпрессии: давление в комплексе барокамер соответствует глубине менее 200 метров
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - пресс-служба ТОФфото - пресс-служба ТОФ
Изменить размер текста:

Водолазы ТОФ, выполнившие рекордное погружение на глубину 416 метров, продолжают непростой выход из-под повышенного давления.

На спасательном судне «Игорь Белоусов», с борта которого 30 октября впервые в истории Военно-морского флота России совершили рекордное погружение на 416 метров, продолжают вывод водолазов из-под повышенного давления.

Поскольку погружение осуществлено методом длительного пребывания в барокамере с применением современного глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, акванавтов под круглосуточным наблюдением врачей и техников постепенно адаптируют к норме.

Сейчас уже пройден своеобразный экватор декомпрессии: давление в комплексе барокамер соответствует глубине менее 200 метров. Завершение эксперимента и вывод водолазов из барокамеры намечен на вторую половину ноября.

По словам научного руководителя экспериментальных спусков на водолазном комплексе ГВК-450 капитана 1 ранга Андрея Краморенко, комплекс полностью обеспечил тренировку водолазов. На натурном макете отработаны действия по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке на глубине, близкой к предельной для работы водолазов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штурмовики и армейская авиация стёрли террористов с лица Приморья
Список кандидатов в губернаторы Приморья вырос до 20 человек
Приморские спасатели ищут пропавший под Аскольдом катер
Лесничие-браконьеры заплатили за охоту в нацпарке Приморья почти 600 тысяч рублей
Не до АУЕ: в Приморье осудили рецидивиста, взявшего на дело подростка
Примводоканал снижает сброс неочищенных стоков
Во Владивостоке ремонтируют дорогу под Золотым мостом
Приморье лидирует по подделкам купюр с владивостокским мостом
Почта России получила награду Европейской почтовой ассоциации в области инноваций
Лжестроитель два года дурил приморцев по объявлениям на «Барахолке»
Приморского рецидивиста подвела страсть к мотоциклам
Надгробия Героев СССР удалось спасти со свалки в Приморье
Загадочные «Кванториумы» превратят детей Приморья в инноваторов
Приморцы всё чаще садятся за руль крепко пьяными
Какие улицы Владивостока отремонтируют до холодов
В Приморье более 30 тысяч человек стали получать почту без извещений и паспорта
Приморские пожарные спасли рухнувшего с высоты рабочего
Ноябрьский дождь охладит в четверг головы приморцев
Двадцатилетнего парня с большими ушами ищут в Приморье
В Приморье мигрант заплатит 7000 штрафа за десятитысячную взятку
К 100-летию Главного разведывательного управления выпущена почтовая марка