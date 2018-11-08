2018-11-08T02:39:31+03:00
Происшествия

Приморцы всё чаще садятся за руль крепко пьяными

Наибольшее число пьяных автоаварий отмечено во Владивостоке и Уссурийске
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция: в Приморье выросло число аварий с участием пьяных водителей.

По данным статистики, с начала года в крае зарегистрировано 250 автоаварий, в которых водители сели за руль пьяными, а также 87 ДТП, виновники которых отказались от медосвидетельствования.

Число людей, получивших травмы по вине пьяных лихачей — 448, погибших — 65. Рост к тому же периоду прошлого года составил 7 % и 32 % соответственно. Наибольшее число пьяных автоаварий отмечено во Владивостоке и Уссурийске, а также в Надеждинском районе.

При этом с начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности порядка 10 тысяч нетрезвых водителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штурмовики и армейская авиация стёрли террористов с лица Приморья
Список кандидатов в губернаторы Приморья вырос до 20 человек
Приморские спасатели ищут пропавший под Аскольдом катер
Лесничие-браконьеры заплатили за охоту в нацпарке Приморья почти 600 тысяч рублей
Не до АУЕ: в Приморье осудили рецидивиста, взявшего на дело подростка
Примводоканал снижает сброс неочищенных стоков
Во Владивостоке ремонтируют дорогу под Золотым мостом
Приморье лидирует по подделкам купюр с владивостокским мостом
Почта России получила награду Европейской почтовой ассоциации в области инноваций
Лжестроитель два года дурил приморцев по объявлениям на «Барахолке»
Приморского рецидивиста подвела страсть к мотоциклам
Надгробия Героев СССР удалось спасти со свалки в Приморье
Загадочные «Кванториумы» превратят детей Приморья в инноваторов
Водолазов ТОФ дольше недели выводят из-под пресса чудовищного давления
Какие улицы Владивостока отремонтируют до холодов
В Приморье более 30 тысяч человек стали получать почту без извещений и паспорта
Приморские пожарные спасли рухнувшего с высоты рабочего
Ноябрьский дождь охладит в четверг головы приморцев
Двадцатилетнего парня с большими ушами ищут в Приморье
В Приморье мигрант заплатит 7000 штрафа за десятитысячную взятку
К 100-летию Главного разведывательного управления выпущена почтовая марка