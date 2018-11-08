Приморцы всё чаще садятся за руль крепко пьяными

СЕГОДНЯ 02:39 2018-11-08T02:39:31+03:00

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Госавтоинспекция: в Приморье выросло число аварий с участием пьяных водителей.

По данным статистики, с начала года в крае зарегистрировано 250 автоаварий, в которых водители сели за руль пьяными, а также 87 ДТП, виновники которых отказались от медосвидетельствования.

Число людей, получивших травмы по вине пьяных лихачей — 448, погибших — 65. Рост к тому же периоду прошлого года составил 7 % и 32 % соответственно. Наибольшее число пьяных автоаварий отмечено во Владивостоке и Уссурийске, а также в Надеждинском районе.

При этом с начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности порядка 10 тысяч нетрезвых водителей.