2018-11-08T03:05:37+03:00
Общество

Загадочные «Кванториумы» превратят детей Приморья в инноваторов

Создание в Приморье стационарного кванториума позволит выстроить новый формат работы с детьми абсолютно бесплатно
Игорь СОРОКИН
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фото - пресс-служба АПКфото - пресс-служба АПК
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Первый стационарный кванториум откроют в Приморье на базе владивостокского Дворца детского творчества уже в 2019 году.

На создание технопарка регион получит федеральную субсидию по программе «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Детские технопарки «Кванториум» — это сеть площадок по всей стране, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Они будут готовить школьников к превращению в квалифицированных специалистов, готовых к разработке и внедрению инноваций.

Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, регион принял участие в отборе Минпросвещения, направив заявки, согласованные с врио губернатора Олегом Кожемяко.

«Первый стационарный „Кванториум“ появится во Владивостоке в 2019 году, в планах на будущее — открыть еще несколько площадок, в том числе в Арсеньеве. Надеемся, что до 2024 года нам удастся во всех городах Приморья, где проживает больше 60 тысяч человек, создать технопарки. Предварительную работу мы уже ведем», — рассказала руководитель ведомства Надежда Кочурова.

Специалисты подчеркивают, что создание в Приморье стационарного кванториума позволит выстроить новый формат работы с детьми абсолютно бесплатно.

В «Кванториуме» ребята будут учиться по восьми направлениям-квантам: промробоквантум, автоквантум, аэроквантум, IT квантум, промдизайнквантум, VR/AR-квантум, энерджиквантум и биоквантум.

Планируется, что в технопарке будут заняты не менее 3 тысяч детей каждый год, а к 2024 году дополнительным образованием благодаря «кванториуму» охватят 80% детей, не менее 85% школьников будут получать знания с помощью открытых онлайн-уроков.

В 2018 году Приморье стало пилотным регионом, где воплощают проект мобильного детского технопарка «Кванториум». Он предназначен для научно-исследовательских и инженерно-технических занятий. «Кванториум» будет работать в отдаленных городах и районах края.

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