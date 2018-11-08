Приморского рецидивиста подвела страсть к мотоциклам

СЕГОДНЯ 03:38 2018-11-08T03:38:14+03:00

У своего соседа во дворе он увидел байк и мотовездеход, и не смог устоять

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Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в краже сразу двух мотосредств в Уссурийске.

Ранее в дежурную часть ОМВД по Уссурийску заявил 27-летний житель села Корсаковка. Он сообщил о краже принадлежащих ему мотовездехода Loncin LX250ATV-F и мотоцикла Racer RC200-GY8.

Накануне вечером заявитель, как и всегда, припарковал мототранспорт во дворе, а утром обнаружил пропажу. Причиненный ущерб он оценил в 142 тысячи рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели двор, опросили заявителя.

Вскоре сыщики городской полиции обнаружили похищенный транспорт в соседском сарае. По подозрению в краже задержали 36-летнего судимого за воровство сельчанина. В отделе полиции он признался в содеянном. Похищенное имущество изъяли и возвратили владельцу.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража со значительным ущербом». Санкция статьи предусматривает до пяти лет общего режима.