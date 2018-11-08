Лжестроитель два года дурил приморцев по объявлениям на «Барахолке»

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-08T04:02:20+03:00

Во Владивостоке мошенник предстанет перед судом за хищение порядка 9 миллионов рублей у доверчивых граждан

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Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение против местного предпринимателя. Его обвинили в крупном мошенничестве.

По версии следствия, используя статус индивидуального предпринимателя, фигурант почти два года обманывал жителей различных районов края, похитив у потерпевших в общей сложности около 9 миллионов рублей.

Так, предприниматель размещал на сайте «FarPost» объявления об услугах в строительной сфере, предлагая более выгодные условия.

Фигурант позиционировал себя представителем крупных строительных компаний и, будучи сведущим в строительстве, входил в доверие к клиентам.

Доверчивые граждане заключали с предпринимателем договоры стройподряда. Иногда лжестроитель даже имитировал начало работ, предлагал дополнительные услуги, нагоняя стоимость своего «труда».

Однако всякий раз после аванса злоумышленник присваивал деньги, переставая выходить на связь и не намереваясь исполнять свои обязательства.

Во время следствия фигурант добровольно возместил потерпевшим свыше 500 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в Первореченский суд.