2018-11-08T04:02:20+03:00
Происшествия

Лжестроитель два года дурил приморцев по объявлениям на «Барахолке»

Во Владивостоке мошенник предстанет перед судом за хищение порядка 9 миллионов рублей у доверчивых граждан
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - pixabay.comфото - pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение против местного предпринимателя. Его обвинили в крупном мошенничестве.

По версии следствия, используя статус индивидуального предпринимателя, фигурант почти два года обманывал жителей различных районов края, похитив у потерпевших в общей сложности около 9 миллионов рублей.

Так, предприниматель размещал на сайте «FarPost» объявления об услугах в строительной сфере, предлагая более выгодные условия.

Фигурант позиционировал себя представителем крупных строительных компаний и, будучи сведущим в строительстве, входил в доверие к клиентам.

Доверчивые граждане заключали с предпринимателем договоры стройподряда. Иногда лжестроитель даже имитировал начало работ, предлагал дополнительные услуги, нагоняя стоимость своего «труда».

Однако всякий раз после аванса злоумышленник присваивал деньги, переставая выходить на связь и не намереваясь исполнять свои обязательства.

Во время следствия фигурант добровольно возместил потерпевшим свыше 500 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено прокурором в Первореченский суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штурмовики и армейская авиация стёрли террористов с лица Приморья
Список кандидатов в губернаторы Приморья вырос до 20 человек
Приморские спасатели ищут пропавший под Аскольдом катер
Лесничие-браконьеры заплатили за охоту в нацпарке Приморья почти 600 тысяч рублей
Не до АУЕ: в Приморье осудили рецидивиста, взявшего на дело подростка
Примводоканал снижает сброс неочищенных стоков
Во Владивостоке ремонтируют дорогу под Золотым мостом
Приморье лидирует по подделкам купюр с владивостокским мостом
Почта России получила награду Европейской почтовой ассоциации в области инноваций
Приморского рецидивиста подвела страсть к мотоциклам
Надгробия Героев СССР удалось спасти со свалки в Приморье
Загадочные «Кванториумы» превратят детей Приморья в инноваторов
Приморцы всё чаще садятся за руль крепко пьяными
Водолазов ТОФ дольше недели выводят из-под пресса чудовищного давления
Какие улицы Владивостока отремонтируют до холодов
В Приморье более 30 тысяч человек стали получать почту без извещений и паспорта
Приморские пожарные спасли рухнувшего с высоты рабочего
Ноябрьский дождь охладит в четверг головы приморцев
Двадцатилетнего парня с большими ушами ищут в Приморье
В Приморье мигрант заплатит 7000 штрафа за десятитысячную взятку
К 100-летию Главного разведывательного управления выпущена почтовая марка