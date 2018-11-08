2018-11-08T07:29:49+03:00
Происшествия

Приморье лидирует по подделкам купюр с владивостокским мостом

Последние годы на Дальнем Востоке, как и по России в целом, устойчиво снижается число выявляемых подделок
Игорь СОРОКИН
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В банковском секторе Дальнего Востока за девять месяцев 2018 года выявлено 385 поддельных дензнаков. Наибольший объём подделок приходится на банкноты крупного номинала. Тревожит тот факт, что служащие стали выявлять фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей.

В Приморском крае за январь-сентябрь обнаружено 202 поддельных дензнака, в Хабаровском крае — 99, в Сахалинской области и Якутии обнаружено по 22 подделки, в Амурской области — 21.

На Камчатке выявлено девять фальшивых банкнот, в Магаданской и Еврейской автономной областях — по четыре подделки, в Чукотском автономном округе — две.

«Чаще всего среди подделок встречаются пятитысячные банкноты — таких в банковском секторе ДФО выявлено 308. Фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей выявили 59. Кроме того, впервые обнаружены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей — в количество десяти штук. Фальшивые купюры номиналом 10, 50 и 100 рублей были обнаружены всего восемь раз», — прокомментировал начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

По словам эксперта, последние годы на Дальнем Востоке, как и по России в целом, устойчиво снижается число выявляемых подделок.

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