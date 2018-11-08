Во Владивостоке ремонтируют дорогу под Золотым мостом

СЕГОДНЯ 07:14 2018-11-08T07:15:45+03:00

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В центре Владивостока продолжаются дорожные работы. В самом разгаре восстановление проезда от Пушкинской, 13 до Светланской, 63 – это проезд под Золотым мостом. Долгое время эта дорога пребывала в очень разбитом состоянии.

Происходило это из-за того, что она находилась на земле, которая подчинялась краю – и городские власти просто не имели права ремонтировать дорогу. Лишь недавно участки передали в муниципальную собственность.

Первым дело дорожные службы сняли старое асфальтобетонное покрытие – порядком деформированное. Потом рабочие начали заменять основание дороги. Слабые грунты заменили крепким скальником, оборудовали щебеночное 25-сантиметровое основание – а сверху положили новый асфальт.

– Слоев асфальта на Пушкинской будет три. Последний, защитный слой сделают из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Также ремонт затронет пешеходную зону – там сделают новые тротуары. Их сделают частично из асфальта, частично – из брусчатки, – рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Сергей Ткачёв.

На Пушкинской уже сделали новую ливневку. Фото: vlc.ru

Еще один немаловажный момент: на Пушкинской отремонтировали ливневку. Это серьезно увеличит срок службы новой дороги. Также рабочие заменили плиты-перекрытия в колодцах инженерных сетей.

Ремонт проезда под Золотым мосто совпал с благоустройством Пушкинского сквера Совсем скоро там появятся дорожки из плитняка, новые лестницы, амфитеатр, зелёные насаждения и лавочки.