2018-11-08T07:21:26+03:00
Общество

Примводоканал снижает сброс неочищенных стоков

Сейчас во Владивостоке очищают более 85% всех канализационных стоков
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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КГУП «Примводоканал» переключает канализационные выпуски на Южные очистные сооружения.

Сейчас специалисты переключают неочищенные стоки, идущие с улиц Коммунаров и мыса Абросимова в бухту Улисс.

«В августе возобновлена прокладка напорного коллектора на судостроительном предприятии „Восточная верфь“ и расположенной рядом воинской части. На сегодня на „Восточной верфи“ завершили прокладку двух 200-метровых ниток коллектора диаметром 710 миллиметров», — сообщили на предприятии.

В начале этой недели специалисты «Приморского водоканала» приступили к прокладке коллектора уже на территории воинской части. Здесь надо проложить 100 метров полиэтиленовой трубы — уже проложено 30. Все работы завершат к 21 ноября.

После прокладки коллектора Примводоканал приступит к строительству канализационной напорной станции № 27, которая станет перекачивать канализационные воды от крупных микрорайонов на очистные сооружения.

Таким образом, после всех работ выпуски Коммунаров и мыса Абросимова общим объемом около 9 тысяч кубометров в сутки будут переключены на Южные очистные сооружения до конца 2019 года.

Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за прошедший год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%.

Сейчас во Владивостоке очищают более 85% всех канализационных стоков. Продолжается работа по переключению 16 оставшихся канализационных выпусков, 12 из которых планируется закончить в этом году.

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