Лесничие-браконьеры заплатили за охоту в нацпарке Приморья почти 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2018-11-08T08:58:28+03:00

Ранее их также оштрафовали по уголовной статье, но тогда суд не счёл нужным взыскать ущерб природе

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В Приморье по иску прокурора суд взыскал с охотников свыше полумиллиона рублей в счет экоущерба

Хасанский районный суд вынес приговор, которым трое работников лесничества осуждены за незаконную автомобильную охоту на особо охраняемой природной территории.

Как установил суд, используя служебное положение, фигуранты незаконно охотились в нацпарке «Земля леопарда».

При этом они использовали автомобиль для выслеживания и отстрела животных и для транспортировки добычи (пятнистых оленей, дикого кабана). В результате животному миру причинен ущерб порядка 585 тысяч рублей.

Суд, признав подсудимых виновными, назначил каждому штраф в 200 тысяч рублей.

Однако, чтобы возместить экоущерб, прокурор района также предъявил иск к осужденным о взыскании.

Решением Хасанского районного суда требования прокурора удовлетворены. С охотников в солидарном порядке взыскано 585 тысяч рублей.