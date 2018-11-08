Лесничие-браконьеры заплатили за охоту в нацпарке Приморья почти 600 тысяч рублей
В Приморье по иску прокурора суд взыскал с охотников свыше полумиллиона рублей в счет экоущерба
Хасанский районный суд вынес приговор, которым трое работников лесничества осуждены за незаконную автомобильную охоту на особо охраняемой природной территории.
Как установил суд, используя служебное положение, фигуранты незаконно охотились в нацпарке «Земля леопарда».
При этом они использовали автомобиль для выслеживания и отстрела животных и для транспортировки добычи (пятнистых оленей, дикого кабана). В результате животному миру причинен ущерб порядка 585 тысяч рублей.
Суд, признав подсудимых виновными, назначил каждому штраф в 200 тысяч рублей.
Однако, чтобы возместить экоущерб, прокурор района также предъявил иск к осужденным о взыскании.
Решением Хасанского районного суда требования прокурора удовлетворены. С охотников в солидарном порядке взыскано 585 тысяч рублей.