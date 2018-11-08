2018-11-08T08:53:10+03:00
Происшествия

Приморские спасатели ищут пропавший под Аскольдом катер

Поиски продолжаются с 6 ноября, но до сих пор так и не дали результатов
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, 6 ноября в 18:15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Приморью поступило сообщение.

Суть его состояла в просьбе содействовать в поиске двух 45-летних граждан, которые 4 ноября в 21:00 вышли на катере из бухты Улисс Владивостока в район острова Аскольд залива Петра Великого. Приморцы так и не вернулись домой и не вышли на связь.

Владивостокский морской спасательный координационный центр оповестил суда, проходящие в районе острова Аскольд и в заливе Петра Великого. Оповещён смотритель маяка на острове Аскольд

7 ноября, пока было светло, сотрудники ГИМС на двух катерах обследовали акваторию Уссурийского залива от мыса Назимова до острова Аскольд и в районе острова Аскольд по предполагаемому маршруту хода катера. Обследована акватория площадью 100 квадратных километров.

8 ноября поиски продолжились.

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