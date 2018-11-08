2018-11-08T09:41:18+03:00
Общество

Список кандидатов в губернаторы Приморья вырос до 20 человек

Сегодня в крайизбирком поступило два новых документа
Максим АВЕРКИН
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Выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабряВыборы губернатора Приморья пройдут 16 декабряФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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В Приморье продолжает расти число кандидатов в губернаторы края. Сегодня, 8 ноября, краевая избирательная комиссия приняла документы двух самовыдвиженцев - Жанны Семуковой и Александра Мамошина. Об этом со ссылкой на секретаря крайизбиркома передаёт ТАСС.

Один из кандидатов - Александр Мамошин - известен приморцам как бывший депутат Законодательного собрания Приморья и казак, занимающийся предпринимательской деятельностью. Воевал на Донбассе в 2014 году. Ранее находился в партиях «Единая Россия», «Родина», «Правое дело». На выборы 2018 года его кандидатуру самовыдвиженца подержали во всероссийском объединении Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России.

Жанна Семукова - тёмная лошадка на этих выборах. Про неё лишь известно, что она является учредителем и директором частной средней общеобразовательной школы «Ювента», расположенной в селе Раковка.

Напомним, что выборы губернатора Приморского края состоятся 16 декабря 2018 года. Помимо самовыдвиженцев в них участвуют представители таких партий партий, как Демократическая партия России, «За женщин России», «Зеленые», Коммунистическая партия социальной справедливости, «Коммунисты России», ЛДПР, Партия роста, «Патриоты России», «Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов – народу», «Союз горожан».

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