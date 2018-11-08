2018-11-08T09:40:57+03:00
Политика

Штурмовики и армейская авиация стёрли террористов с лица Приморья

Летчики усовершенствовали мастерство в аэронавигации, работе в парах, слаженности экипажей
Игорь СОРОКИН
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фото - Минобороныфото - Минобороны
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На специализированном авиаполигоне Восточного военного округа в Приморье экипажи штурмовой и армейской авиации выполнили боевые стрельбы авиаракетами по наземным целям.

На практике боевой подготовки летчики штурмовиков Су-25СМ «Грач» применили неуправляемые ракеты и уничтожили мишени, имитирующие командный пункт, парк техники, склады с вооружением условных террористов.

Помимо этого, «зачистку» местности произвели экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и ударных Ка-52. Их летчики применили пушки, успешно поразив цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику «террористов».

Одной из особенностей летно-тактических заданий стало применение специальных пиропатронов, препятствующих наведению на летательные аппараты наземных средств поражения с инфракрасными головками самонаведения.

Летчики усовершенствовали мастерство в аэронавигации, работе в парах, слаженности экипажей.

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