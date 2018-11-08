2018-11-08T10:31:02+03:00
Общество

Осуждённые Владивостока оказались вполне весёлыми и очень находчивыми

Победителей в этих соревнованиях наградили сладкими призами и режимными поощрениями
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУФСИН по Приморьюфото - ГУФСИН по Приморью
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В КП-49 ГУФСИН по Приморскому краю прошли соревнования КВН среди осужденных.

В колонии-поселении № 49, что расположена во Владивостоке на ул. Выселковая, соревнования Клуба веселых и находчивых среди осужденных приурочили ко Дню народного единства.

На выступление участников, помимо сотрудников учреждения и осужденных, пригласили общественников и служителей Русской православной церкви.

При подсчете голосов победителем конкурса была выбрана сборная, участники которой были награждены переходящим кубком, сладким призом и поощрениями.

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