Осуждённые Владивостока оказались вполне весёлыми и очень находчивыми
Победителей в этих соревнованиях наградили сладкими призами и режимными поощрениями
фото - ГУФСИН по Приморью
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В КП-49 ГУФСИН по Приморскому краю прошли соревнования КВН среди осужденных.
В колонии-поселении № 49, что расположена во Владивостоке на ул. Выселковая, соревнования Клуба веселых и находчивых среди осужденных приурочили ко Дню народного единства.
На выступление участников, помимо сотрудников учреждения и осужденных, пригласили общественников и служителей Русской православной церкви.
При подсчете голосов победителем конкурса была выбрана сборная, участники которой были награждены переходящим кубком, сладким призом и поощрениями.