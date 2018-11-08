2018-11-08T11:01:33+03:00
Общество

У жителя Приморья нашли 35 моржовых бивней

Разрешительных документов у мужчины не обнаружилось
Артём КАБАНКОВ
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Для перевозки бивней моржа нужно получить разрешительные документы. Фото: pixabay.com\skeezeДля перевозки бивней моржа нужно получить разрешительные документы. Фото: pixabay.com\skeeze
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В Приморье задержали местного жителя, который возил в багажнике крупную партию бивней моржа. Он не имел никаких обязательных документов – а потому нарвался на штраф.

Произошло все в Октябрьском районе. Сотрудники ДПС решили досмотреть остановленную машину. К своему удивлению, они обнаружили в багажнике авто 35 бивней моржа. При этом необходимых сопроводительных документов у водителя не оказалось. А по закону бивни считаются продуктом животноводства – и поэтому должны пройти ветеринарную экспертизу. Мало ли чем эти моржи болели. Кроме того, благодаря этой процедуре можно своевременно выяснять, есть ли в том или ином районе моржовые эпидемии.

В общем, никаких бумаг у любителя бивней не оказалось. Поэтому на него завели административное дело. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, мужчину приговорили к штрафу.

Стоит отметить, что бивни нередко становятся объектом контрабанды. «Комсомлка» писала о некоторых таких случаях. Так, прошлой осенью дальнобойщик попытался провезти в Китай партию этого дорогостоящего товара. В сое он решил спрятать бивни моржей и мамонтов, сушеного трепанга и гриб чага.

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