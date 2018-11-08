2018-11-08T11:03:27+03:00
Общество

Владивосток завлекает молодых педагогов самым действенным способом - рублём

Устраиваясь на работу в статусе «молодой педагог» специалист получает около 40 тысяч подъемных
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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Число молодых педагогов во Владивостоке растёт благодаря бюджетным доплатам.

С июля в школы Владивостока пришли трудиться 74 молодых специалиста. Этого удалось добиться благодаря упрощению программы «Молодой педагог», по которой учителям доплачивают 18 тысяч рублей ежемесячно в течение первых трех лет работы.

Корректировка муниципальной программы поддержки произошла по трём пунктам. Из условий убрали формулировку «Впервые трудоустроившийся учителем во Владивостоке». Теперь иногородние педагоги, переехавшие в краевой центр и успевшие поработать по профессии в других регионах, также могут участвовать.

Также были расширены возрастные рамки. Теперь молодым считается специалист в возрасте до 35 лет, а не 30, как было раньше.

Последнее изменение касается основного образования претендента. Раньше, если специалист обладал непрофильным дипломом, то, даже пройдя курсы по педагогике, он не мог участвовать в программе. Теперь, если он пройдет переподготовку и прослушает 250 часов лекций, то также сможет быть молодым педагогом.

Изменения в программе произошли в июле и уже принесли плоды. Для сравнения: в прошлом году благодаря программе в школы и детсады города пришли работать 69 молодых педагогов. За два месяца с июля таких специалистов уже 74.

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