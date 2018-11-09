Ливни с грозами накрыли Приморье

СЕГОДНЯ 01:20 2018-11-09T01:21:19+03:00

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Сегодня, 9 ноября, погоду в Приморье определяет южный циклон. В крае облачно, сильные осадки, местами очень сильные с вероятностью 100%. В отдельных районах гроза, гололедные явления. Ветер восточный, северо-восточный умеренный до сильного. На побережье сильный, у мысов очень сильный. Температура воздуха +5...+10°C.

Во Владивостоке облачно, дождь, в первой половине дня сильный с вероятностью 100%. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске облачно. Дождь, утром сильный с вероятностью 100%. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10...+12°C.

В Находке облачно. Дождь, утром сильный с вероятностью 100%. Ветер юго-восточный, южный сильный. Температура воздуха +12..+14°C.