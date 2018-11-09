Огородников Владивостока приглашают узнать секреты плодородия
Познавательная лекция пройдёт в субботу, 10 ноября
Фото: vlc
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Уже завтра утром садоводы и огородники Владивостока соберутся, чтобы прослушать познавательную лекцию. Темой встречи станет «Поддержание плодородия почвы». Все секреты этого дела раскроет доктор бионаук, сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН Владимир Голов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, бесплатные лекции организует Союз садоводов. Посетить их может любой желающий. Начало в 11.00, в зале «Виктория» гостиницы «Экватор» на улице Набережная, 20.