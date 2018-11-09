СЕГОДНЯ 03:43 2018-11-09T03:44:02+03:00

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В Находке скончался «Почётный работник ЖКХ России» Евгений Лункин, сообщает nhknews.

В 1966 году Евгений Петрович начал трудиться электромонтажником в Управлении активного морского рыболовства. Отучившись на технолога рыбных продуктов, он стал работать сменным технологом и поднялся по карьерной лестнице до начальника конторы Дальрыбсбыт. После её реорганизации, занял должность начальником жилищно-коммунального отдела Находкинского морского рыбного порта.

С 1994 года Евгений Петрович был руководителем управления жилищно-коммунального хозяйства города. Благодаря его труду, подготовка к отопительному сезону, создание запасов топлива на котельных и обеспечение предприятий и населения водой проходило точно в срок. Для подчинённых он был мудрым и опытным наставником. В 2011 году Евгений Лункин удостоился звания «Почётный работник ЖКХ России» за многолетний добросовестный труд.

«Комсомолка» приносит соболезнование родным и близким умершего.