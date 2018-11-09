Цифровые телевизионные приставки и электроинструмент можно заказать в каталоге Почты России

СЕГОДНЯ 04:19 2018-11-09T04:19:13+03:00

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Почта России выпустила зимний каталог товаров «Почтамаркет», в котором помимо традиционных позиций впервые представлены комплекты оборудования для подключения цифровых телевизионных приставок и электроинструмент.

Кроме того, клиенты Почты России могут заказать бытовую технику, одежду и обувь, постельное белье, косметику, детские игрушки, товары для красоты и здоровья. Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам качества. В новом каталоге количество товаров в каждой из категорий увеличилось в три раза.

- Составлению каталога предшествует строгий отбор и тестирование качества всех товаров, регулярное отслеживание динамики их розничной цены. В этом году мы также учитывали отзывы пользователей онлайн-площадок о различных товарах. Если средняя оценка была ниже 4 баллов из 5, то в каталог они не допускались. Нам важно, чтобы все россияне, вне зависимости от места проживания, имели доступ к качественной продукции по доступной цене, - отметила заместитель генерального ди ректора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Дополняющие другу друга товары в новом каталоге объединены в наборы. Ознакомиться с ними также можно в новых тематических приложениях «Пряжа», «Урожай», «Семена», «Техника», «Цветы» и «Кухня». Каталог также содержит значительное количество акций – например, в стоимость ряда товаров включена доставка, для некоторых групп товаров она бесплатная при заказе на определенную сумму.

Всего на сайте market.pochta.ru представлено порядка 18 тысяч товаров, в печатном каталоге «Почтамаркет», который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях - около 200 наименований. Постоянным клиентам осуществляется персональная доставка каталогов.

Заказать товары можно во всех отделениях Почты России, на сайте market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8 800 707 8 900. Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой, наложенным платежом при получении или наличными при оформлении заказа в почтовом отделении. Стоимость доставки большинства товаров составляет 349 рублей, независимо от веса посылки и региона ее получения.